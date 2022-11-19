Шотландець здійснив камінг-аут в кінці прес-конференції, яка була присвячена старту чемпіонату світу в Катарі. Жорстке ставлення до ЛГБТ-спільноти було одним з головних занепокоєнь перед проведенням форуму в цій країні.

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"Я провів деякий час поряд з Джанні Інфантіно і завжди відчував підтримку та допомогу. Я гей, як і багато інших колег у ФІФА, але я завжди відчував підтримку. Я сиджу тут, у привілейованому становищі на світовій арені. Так, як гей тут, у Катарі. Те, що Джанні Інфантіно не гей, не означає, що йому байдуже. Він турбується про нас", – наводить слова Свонсона Marca.

Нагадаємо, вже у неділю, 20 листопада, відбудеться матч-відкриття ЧС-2022, у якому господарі турніру прийматимуть Еквадор.

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