У Катарі не налаштовані толерантно сприймати те, що не вписується в тамтешні рамки традиційних цінностей.

Проведення чемпіонату світу в Катарі супроводжується низкою проблем у багатьох сферах. Однією з них є питання ставлення до сексуальних меншин, до яких арабське суспільство, схоже, не готове.

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Представникам ЛГБТ-сільноти вже неодноразового повідомляли про ризики, які на них очікують в разі поїздки на ЧС-2022. Постійно дають поради, як поводитися, щоб ненароком когось не спровокувати. Черговим підтвердженням стереотипного мислення катарців щодо питання сексуальності стала заява колишнього футболіста збірної Катару Халіда Салмана, який є амбасадором Мундіалю.

"Приїжджаючи до Катару, вони повинні приймати наші правила. Це харам. Ви знаєте, що таке харам? Я не ревний мусульманин, але ви питаєте, чому це харам? Тому що це дефект психіки", – заявив Салман в інтерв'ю ZDF. Видання Reuters додає, що після відповіді на це запитання інтерв'ю непланово відразу ж зупинили.