Шотландец совершил каминг-аут в конце пресс-конференции, посвященной старту чемпионата мира в Катаре. Жесткое отношение к ЛГБТ-сообществу было одним из главных беспокойств перед проведением форума в этой стране.

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"Я провел некоторое время рядом с Джанни Инфантино и всегда чувствовал поддержку и помощь. Я гей, как и многие другие коллеги в ФИФА, но я всегда чувствовал поддержку. Я сижу здесь, в привилегированном положении на мировой арене. Да, как гей здесь, в Катаре. То, что Джанни Инфантино не гей, не означает, что ему все равно. Он заботится о нас", – приводит слова Свонсона Marca.

Напомним, уже в воскресенье, 20 ноября, состоится матч-открытие ЧМ-2022, в котором хозяева турнира будут принимать Эквадор.

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