Схоже, президент Руха Григорій Козловський не хоче прощатись з наставником команди Іваном Федиком після провалу у першій частині сезону.

"Хочу сказати, що Іван Федик абсолютно відповідає філософії клубу, яка полягає в тому, щоб поставити гру. Наприклад, можна поставити собі за мету набір багатьох очок і грати в "бий-біжи" і ставити позаду автобус.

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Але філософія клубу говорить про те, що ми повинні виховувати хороших футболістів. Ці футболісти повинні вміти грати в футбол. Федик працює за стратегією розвитку клубу і у нас є повне взаєморозуміння. Я знаю, що роблю і що нас цікавить. Наш результат – це виховання футболістів.

Для мене важливо, щоб тренер першої команди розумів всю філософію менеджменту і те, що ми хочемо побудувати. А ми хочемо побудувати клуб, який буде грати в футбол", – сказав Козловський для Youtube-каналу Ruh TV.

Після 12-ти турів у своєму дебютному сезоні УПЛ Рух залишається на дні турнірної таблиці, маючи лише 6 очок.

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