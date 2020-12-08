Похоже, президент Руха Григорий Козловский не хочет прощаться с наставником команды Иваном Федыком после провала в первой части сезона.

"Хочу сказать, что Иван Федык абсолютно соответствует философии клуба, которая заключается в том, чтобы поставить игру. Например, можно поставить себе цель набор очков и играть в "бей-беги" и ставить позади автобус.

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Но философия клуба говорит о том, что мы должны воспитывать хороших футболистов. Эти футболисты должны уметь играть в футбол. Федык работает по стратегии развития клуба и у нас есть полное взаимопонимание. Я знаю, что делаю и что нас интересует. Наш результат – это воспитание футболистов.

Для меня важно, чтобы тренер первой команды понимал всю философию менеджмента и то, что мы хотим построить. А мы хотим построить клуб, будет играть в футбол", – сказал Козловский для Youtube-канала Ruh TV.

После 12-ти туров в своем дебютном сезоне УПЛ Рух остается на дне турнирной таблицы, имея лишь 6 очков.

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