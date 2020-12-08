"Якщо відверто, то вперше про це чую. І не тільки тому, що пресу намагаюся не читати, а інсайди коментувати не збираюся.

Мілевський обрав собі новий клуб в Україні – ЗМІ розсекретив плани форварда після завершення кар'єри

Зараз для мене найголовніше – якісно підготувати футболістів Руха до заключного поєдинку першої частини сезону", – цитує Федика Meta-ratings.com.ua.

За інформацією ЗМІ, президент львівського клубу зміг переконати 35-річного екс-форварда збірної України, який перебуває у статусі вільного агента, приєднатись до табору "жовто-чорних". Нагадаємо, після 12-ти турів УПЛ Рух залишається на дні турнірної таблиці з 6-ма очками.

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