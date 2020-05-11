"Я злий на Росію – хотів жити в нормальному місті, а вийшло, що це не Україна": Бутко не хоче ставати росіянином

Захисник Леха Богдан Бутко розповів про серйозні втрати, яких зазнав через агресію Росії на Сході України.

"Там живуть мої батьки і батьки дружини. Скільки б не пропонував виїхати, допомогти з житлом, вони не хочуть. Розумію їх – вони вже звикли до цього життя, не хочуть кидати будинки, тварин. Це ми можемо взяти і поїхати хоч в Китай або Австралію. У нас з'явилися телефони, інтернет, а у батьків не було такої можливості. Їм важко перебудуватися і виїхати.

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Але що, мені не розмовляти з батьками, тому що вони в Донецьку живуть? Це нерозумно. Припустимо, хтось із них живе в Донецьку або у них є своя точка зору щодо України або Росії. Але на мене це не впливає. Я українець, живу в Україні. Як вона на мене може вплинути? Які думки у мене в голові будуть, такі і будуть. Мені їх ніхто не змінить, я сам міркую і бачу ситуацію правильно.

Якби я хотів стати росіянином і грати в Росії, то я б там залишився і все б для цього зробив. Але не бачу і не буду бачити сенсу в цьому. Не розумів, через що це сталося і до сих пір не розумію. Це вже не нам судити і розбиратися.

Але, звичайно ж, я злий на Росію. Завжди хотів жити в нормальному місті, в якому виріс. Воно належало Україні. Хотів там рости, розвиватися, все робив для цього, були плани на майбутнє, купив квартиру. А вийшло так, що це не Україна. Люди будуть злі на всіх навколо, навіть не розуміючи ситуації", – підсумував Бутко в інтерв'ю Tribuna.

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