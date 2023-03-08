"Нам давно настав час відійти від ілюзій щодо свідомості спортсменів, артистів. Це дуже специфічні професії, які передбачають замкнене коло спілкування. Я працюю у футболі 46 років, і знаю інтелектуальний рівень футболістів та тренерів, чим вони живуть. Повірте мені, багато речей вони не так інтерпретують, як воно насправді відбувається.

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І те, що найпатріотичніший Тимощук виявився не на тому березі – це вам яскрава ілюстрація. Так само і щодо Петракова, він заявляв одне, а підписує контракт із союзником Росії, яка передавала зброю. Або він не знає цього, або він тоді був нечесний.

Потрібно раз і назавжди для себе з'ясувати, що футболісти не мають політичної свідомості. Наприклад, є група гравців Шахтаря, яка у 2014 році на блокпості, виїжджаючи з Донецька, дуже цілувалися та обіймалися з представниками так звної "ДНР", які вбивали наших людей. Потім ці гравці грали у нашій збірній, і зараз від них "Слава Україні" та все інше. Це малі діти, які не завжди розуміють, що вони роблять.

Петраков такий самий, я його знаю років 40. Тому не вважаю його такою людиною, яка розуміє все, що він робить. Я не кажу, що він обмежений якийсь, ви повинні зрозуміти, що дуже вузьке коло спілкування у спортсменів, вони не усвідомлюють усіх нюансів політичної ситуації.

Звичайно, це неправильно, але якби він не заявляв про свою проукраїнську позицію, я б і не помітив цього. Адже навіть коли вірмени нещодавно з нами грали, вони мали багато легіонерів із РФ. А так Петраков заявляє одне, а демонструє інше, це і є незрозумілим. Я засмучений його поведінкою, але не здивований", – зазначив Федорчук в інтерв'ю Fanday.

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