"Я проти того, щоби викликати таких футболістів. Вважаю, що з російськими футболістами, як і з усіма їхніми жителями, варто припинити будь-які стосунки.

Петраков викликав росіянина у збірну Вірменії на матч відбору Євро-2024

Як можна після цих звірств мати з ними щось спільне? Якщо він це зробив, я не знаю з яких міркувань. Справжній українець цього не зробив би", – поділився Сабо в коментарі Fanday.

Нагадаємо, що Петраков викликав 15 гравців до збірної Вірменії, які виступають за межами країни. Серед них опинились 4 представники російської першості, а в одного з них – Наїра Тікнізяна – є російське громадянство та виступи за молодіжні збірні окупантів.

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