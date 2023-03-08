Сабо різко розкритикував Петракова за виклик росіянина до лав збірної Вірменії: "Справжній українець цього не зробив би"
Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо не зрозумів рішення Олександра Петракова викликати до збірної Вірменії чотирьох представників чемпіонату Росії.
"Я проти того, щоби викликати таких футболістів. Вважаю, що з російськими футболістами, як і з усіма їхніми жителями, варто припинити будь-які стосунки.
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Як можна після цих звірств мати з ними щось спільне? Якщо він це зробив, я не знаю з яких міркувань. Справжній українець цього не зробив би", – поділився Сабо в коментарі Fanday.
Нагадаємо, що Петраков викликав 15 гравців до збірної Вірменії, які виступають за межами країни. Серед них опинились 4 представники російської першості, а в одного з них – Наїра Тікнізяна – є російське громадянство та виступи за молодіжні збірні окупантів.
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