"Нам давно пора отойти от иллюзий относительно сознания спортсменов, артистов. Это очень специфические профессии, которые предусматривают замкнутый круг общения. Я работаю в футболе 46 лет, и знаю интеллектуальный уровень футболистов и тренеров, чем они живут. Поверьте мне, многие вещи они не так интерпретируют, как оно на самом деле происходит.

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И то, что самый патриотичный Тимощук оказался не на том берегу – это вам яркая иллюстрация. То же и по Петракову, он заявлял одно, а подписывает контракт с союзником России, которая передавала оружие. Или он не знает этого, или он тогда был нечестен.

Нужно раз и навсегда для себя выяснить, что футболисты не имеют политического сознания. Например, есть группа игроков Шахтера, которая в 2014 году на блокпосте, выезжая из Донецка, очень целовались и обнимались с представителями так называемой "ДНР", которые убивали наших людей. Потом эти игроки играли в нашей сборной, и сейчас от них "Слава Украине" и все остальное. Это маленькие дети, которые не всегда понимают, что они делают.

Петраков такой же, я его знаю лет 40. Поэтому не считаю его таким человеком, который понимает все, что он делает. Я не говорю, что он ограниченный какой-то, вы должны понять, что очень узкий круг общения у спортсменов. Они не осознают всех нюансов политической ситуации.

Конечно, это неправильно, но если бы он не заявлял о своей проукраинской позиции, я бы и не заметил этого. Ведь даже когда армяне недавно с нами играли, они имели много легионеров из РФ. А так Петраков заявляет одно, а демонстрирует другое, это и есть непонятно. Я расстроен его поведением, но не удивлен", – отметил Федорчук в интервью Fanday.

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