"Він просто не має досвіду роботи на дорослому рівні. Напевно, коли він працював із дітьми та давав такі пресконференції, на це ніхто не звертав уваги.

Маркевич поставив на місце Петракова: "Він цар і Бог, щоб так поводитися?"

А сьогодні, завдяки обставинам, він вийшов на міжнародний рівень, але у розвитку залишився з юнаками, тож так розмовляє з журналістами. Так не можна! Він просто ганьбить себе і нашу країну, показуючи, що не може поводитися. Мені соромно за нього.

Пам'ятаю, в Україні йому ставила нормальні запитання приємна дівчина-журналіст, а він... Вона ж готувалася, шукала інформацію, виконала стільки роботи, а він так по-хамськи відповідає. Я є президентом Всеукраїнського об'єднання тренерів, а Петраков входить до нашої спільноти, тому мені соромно подвійно. Мені дуже соромно, що ми маємо таких тренерів", – сказав Павлов у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Петраков поки провів на чолі збірної Вірменії лише два матчі (поразка від Туреччини та нічия з Кіпром), однак вже встиг розсваритися з журналістсьскою спільнотою. Після першого поєдинку його роздратувало питання про пізні заміни, а напередодні спарингу з кіпріотами він вибухнув через спробу дізнатись, чому не замінив форварда Тиграна Барсегяна.

Дісталося на горіхи Петракову і в України, коли перед матчем з Туреччиною (з якою у Вірменії завжди були непрості стосунки) екс-тренер збірної України заявив, що спорт повинен бути поза політикою.

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