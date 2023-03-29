"Петраков ганьбить себе": Павлов знайшов причину постійних конфліктів екс-тренера збірної України
Президент Всеукраїнського об’єднання тренерів Микола Павлов висловився щодо нещодавніх висловлювань наставника збірної Вірменії Олександра Петракова.
"Він просто не має досвіду роботи на дорослому рівні. Напевно, коли він працював із дітьми та давав такі пресконференції, на це ніхто не звертав уваги.
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А сьогодні, завдяки обставинам, він вийшов на міжнародний рівень, але у розвитку залишився з юнаками, тож так розмовляє з журналістами. Так не можна! Він просто ганьбить себе і нашу країну, показуючи, що не може поводитися. Мені соромно за нього.
Пам'ятаю, в Україні йому ставила нормальні запитання приємна дівчина-журналіст, а він... Вона ж готувалася, шукала інформацію, виконала стільки роботи, а він так по-хамськи відповідає. Я є президентом Всеукраїнського об'єднання тренерів, а Петраков входить до нашої спільноти, тому мені соромно подвійно. Мені дуже соромно, що ми маємо таких тренерів", – сказав Павлов у коментарі FanDay.
Нагадаємо, Петраков поки провів на чолі збірної Вірменії лише два матчі (поразка від Туреччини та нічия з Кіпром), однак вже встиг розсваритися з журналістсьскою спільнотою. Після першого поєдинку його роздратувало питання про пізні заміни, а напередодні спарингу з кіпріотами він вибухнув через спробу дізнатись, чому не замінив форварда Тиграна Барсегяна.
Дісталося на горіхи Петракову і в України, коли перед матчем з Туреччиною (з якою у Вірменії завжди були непрості стосунки) екс-тренер збірної України заявив, що спорт повинен бути поза політикою.
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