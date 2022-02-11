"Я вже про рекорд не думаю": Селезньов завершив війну зі ЗМІ, цитує філософів і змінює життєві орієнтири
Нападник Миная Євген Селезньов більше не марить ідеєю стати найкрашим бомбардиром в історії чемпіонату України.
"Я вже про рекорд не думаю! На мене стільки вилилося... Я зараз не читаю ні газет, ні Інтернету – нічого не читаю. На ЗМІ вже не реагую.
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До цього я реагував, але якщо взяти... У Іммануїла Канта є таке: "Є тільки зоряне небо над головою і моральний закон всередині нас". Я більше не буду реагувати – хочу перепросити усіх, що був такий імпульсивний, емоційний. Не хочу більше нічого казати", – заявив Селезньов в інтерв'ю Профутбол Digital.
Нагадаємо, зараз в активі 36-річного форварда Миная 117 забитих м'ячів в рамках чемпіонату України. До повторення рекорду Шацьких і Реброва (123) залишається 6 голів.
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