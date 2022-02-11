"Я уже о рекорде не думаю! На меня столько вылилось... Я сейчас не читаю ни газет, ни Интернета – ничего не читаю. На СМИ уже не реагирую.

У Селезнева уже есть план, что делать после завершения карьеры футболиста

Раньше я реагировал, но если взять... У Иммануила Канта есть такое: "Есть только звездное небо над головой и моральный закон внутри нас". Я больше не буду реагировать – хочу извиниться перед всеми, что был такой импульсивный, эмоциональный. Не хочу больше ничего говорить", – заявил Селезнев в интервью Профутбол Digital.

Напомним, сейчас в активе 36-летнего форварда Миная 117 забитых мячей в рамках чемпионата Украины. До повторения рекорда Шацких и Реброва (123) остается 6 голов.

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