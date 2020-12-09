"Сдали нас с "кентом". Перед этим прибили Ужгород, прилетели в Киев. Было 4-5 дней выходных перед финалом Кубка. Получилось так, что загуляли, но несильно.

Федык отреагировал на слухи о переходе Милевского в Рух

"Мусора" заложили... ладно, полицейские, сейчас они полицейские. Они нас остановили около 12:00 ночи. Мы договорились. Тогда было 200 долларов с одной машины. Мы закрыли кассу, говорю Алиеву: "Погнали домой, кубок через 4 дня, надо готовиться".

Полицейские утром сдали Суркису нас. Не знаю, деньги забрали, а потом еще и позвонили. На базе в комнате телефон, мне он редко звонит. Тут звонок, Оксана с рецепции говорит: "Артем, здесь Игорь Михайлович звонит. Соединять или ты спишь?". Соединяют, и тут понеслось: "Пи***аc, я вас на**й в лес вывезу. Где этот твой мастер, не поднимает, я ему тоже звоню, б***ь. Штраф, "бабки" мне в карман". И так далее.

Приезжаем на матч. А Семин, похоже, до конца не знал, он Алиева ставит в состав. Прошло уже четыре дня, это не на следующий день. Я на замену, Саша в старте. Харьков, полный стадион. 0:1. А Суркис зашел перед матчем сказал, что если не выиграем, то Милевскому и Алиеву штраф по 50 тысяч. Я сижу, говорю: "Саныч (Алиев – прим.), забей, пожалуйста". Первый тайм – 0:1, Гладкий забил вроде. Начинается второй тайм – 0:2. И все, 50 тысяч горят.

Я уже разминаюсь, думаю, что надо чем-то помочь, спасать. Но 0:2 уже не спасешь, там еще такая банда была у Шахтера. А потом меня Семин зовет, говорит: "Меняй, б***ь, своего друга".

Завершился матч, заходим в раздевалку, сидим с ним рядом. Суркис залетает, говорит, что с нас по 50 тысяч. Семин злой, говорит, что мы закончили, играть больше не будем. Вот полицейские какие..." – сказал Милевский в эфире Youtube-канала Бомбардир.

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