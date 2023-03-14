"Якщо хочете підкупити арбітра, вручіть йому конверт": інтерв'ю Піке про суддівський скандал та шок від вчинку Алвеса
Екс-захисник Барселони Жерар Піке зробив декілька резонансних заяв в ефірі каталонської радіостанції RAC1.
Я не сумую за Барсою. Вважаю, що заслужив обрати власний фінал. Повністю задоволений рішенням завершити кар’єру. Здоровий вибір для мене та команди. Коли багато років маєш важливу роль, граєш кожні три дні, а потім усе різко змінюється, це велике потрясіння. Розмірковував над цим кілька тижнів, ні про що не шкодую.
Готовий покласти руку у вогонь, що Барса не підкуповувала суддів. Ми не знали, що клуб платив йому (Енрікесу Негрейрі – прим.ред). Можливо, ці звіти були б корисними для тренерів, які приїжджають з-за кордону. А ті, що довго виступають у Прімері, самі повинні розуміти, чого чекати від конкретного рефері. Якщо ви справді хочете підкупити арбітра, це дуже легко – залиштесь з ним наодинці і вручіть конверт. Не бачу логіки, щоб утримувати на зарплаті віце-президента суддівського комітету. Змови та кампанії… Ми вже звикли.
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Повернення Мессі в Барселону було б екстраординарним. Лео виграв Кубок світу, здійснив свою велику мрію, і тепер ніхто не може сумніватися, що він найкращий в історії. Якщо Мессі прагне продовжувати конкурувати на топ-рівні, Барса – один з варіантів. В іншому разі можна спробувати щось нове, наприклад, МЛС.
У мене завжди були хороші стосунки з Лапортою. Гадаю, все так і залишиться. Коли я йшов, результати були далеко не найкращими. Я доволі проста людина. Знав, що доведеться покинути клуб, але хотів зберегти дружбу. Познайомився з презі ще у 2008-му, відтоді між нами все гладко.
Справа Дані Алвеса – це шок. Дуже складне питання, адже багато років знаю його. Хочу дочекатися рішення суду. У роздягальні ви ділитеся усім, і навіть не можете уявити собі такого. Той випадок, коли довго з кимось товаришуєш, а потім з’ясовується, що зовсім не знаєш людину. Якщо це правда, то потрібно приймати найсуворіше рішення. Я був би максимально негнучким і дуже жорстким щодо таких людей. Усі ми, і чоловіки, і жінки, повинні поважати один одного.
Шакіра? Хочу, аби нашим дітям було добре. Батьки повинні насамперед захищати дітей. Кожен приймає рішення на власний розсуд. Син попросив мене взяти участь у проекті Kings League. Я пишаюся ним. У школі вас не навчать бути хорошим батьком. Намагаюся робити все правильно.
Kings League? Спорт повинен розважати. Нові покоління хочуть змін, їм не подобаються 90-хвилинні матчі. Вони хочуть, щоб ігри були коротшими і захопливішими. Ми продали вже 70 тисяч квитків на півфінали Kings League і збираємося заповнити Камп Ноу. У день матчу Роналдінью нас дивились понад 2 млн людей. Натомість матч Прімери між середняками збирає 150-200 тисяч глядачів, і ще потрібно платити. Однак, не варто порівнювати нашу лігу з великим футболом, це різні світи.
Хотів би приєднатися до Барселони вже в іншій ролі. Ми повинні зробити все, щоб цей клуб також був еталоном через 10-15 років. Не тільки на полі, але й поза ним. Та зараз я налаштований розкрити максимальний потенціал Королівської ліги. Барса буде згодом. Не хочу форсувати події.
Рубіалес не допомагав Барсі через мій контракт з Суперкубком Іспанії. Не шкодую, що брав у цьому участь. Про який конфлікт інтересів взагалі йдеться? Вони розповідають про прихильність арбітрів, але це маячня. Я не виграв жодного Суперкубка після зміни формату.
Барселона – фаворит чемпіонських перегонів. Ми демонструємо прекрасні результати, особливо в обороні, б'ємо рекорди. Почуваюся частиною команди. І дуже пишаюся хлопцями.
Стрімери Kings League усіх здивували. Вони ставляться до змагань дуже серйозно. Деякі хлопці ридають після матчів, починають працювати з психологами через великий тиск. Для них це щось абсолютно нове.
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