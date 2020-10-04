"Я звик до нечесного графіку. Це останній матч. Я не хочу нити. Я досить нив, але нив по ділу — не думаю, що зі мною хтось не згоден.

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Але зараз залишився тільки один матч, тільки матч з Манчестер Юнайтед. І ніяких виправдань бути не може. У них був тільки один матч за тиждень, вони грали в середу, і, ймовірно, більшість гравців, які грали в середу, не гратимуть в неділю. Але я цього не забуду", – цитує Моурінью 101 Great Goals.

З 26 вересня гравці Тоттенхема вже встигли зіграти три поєдинки, а їхні найближчі опоненти – два. Зустріч МЮ та "шпор" відбудеться 4 жовтня, початок о 18:30.

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