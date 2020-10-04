"Я привык к нечестному графику. Это последний матч. Я не хочу ныть. Я достаточно ныл, но ныл по делу – не думаю, что со мной кто-то не согласен.

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Но сейчас остался только один матч, только матч с Манчестер Юнайтед. И никаких оправданий быть не может. У них был только один матч за неделю, они играли в среду, и, вероятно, большинство игроков, которые играли в среду, не будут играть в воскресенье. Но я этого не забуду", – цитирует Моуринью 101 Great Goals.

С 26 сентября игроки Тоттенхэма уже успели сыграть три поединка, а их ближайшие оппоненты – два. Встреча МЮ и "шпор" состоится 4 октября, начало в 18:30.

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