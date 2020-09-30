"Найважливіше – це моє ставлення до Френка, а не наші слова. Він завжди викладався на повну, граючи у мене, і я ніколи цього не забуду.

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Я завжди буду відчувати, що я перед ним у боргу, він був неймовірним гравцем і другом. Я просто висловив йому свою думку, думку старого тренера молодому талановитому тренеру, що ми потрібні гравцям, коли команда програє.

Коли гравці перемагають, нам не потрібно бути головними дійовими особами на бровці, ми повинні бути там, коли вони програють. Мені було дуже шкода Френка в матчі з Вест Бромвічем, коли вони програвали 0:3. Він понуро і тихо сидів у кріслі. У плані футболу я нічому не можу його навчити, він знає що таке футбол, але це просто моя думка. Стій біля бічної лінії, коли команда програє, будь спокійний, коли команда перемагає", – цитує слова Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, Тоттенхем зумів вибити Челсі з Кубка англійської ліги у серії післяматчевих пенальті (1:1, пен. 5:4).

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