"Це був дуже хороший рік, якби не пандемія. Я повернувся до футболу, і це надзвичайно. Мало хто помітив, що у моєму віці (75 років) я повернувся з великим ентузіазмом, з бажанням. Мої знання були варті повернення. Повернення вразило навіть мене, адже результати справді вийшли хорошими.

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Хороший рік і завдяки успіху Развана. Коли я не тренував, я страждав від того, що не можу бути на полі. Я компенсував це успіхами сина, його трофеями. Без нього, я думаю, у мене було б багато емоційних проблем. Я закінчив цей період із ним, а з серпня справи пішли на краще", – заявив Луческу в коментарі AS.ro.

Нагадаємо, румунський фахівець півтора року залишався без роботи, допоки не очолив Динамо у липні. Кияни завершили першу частину сезону лідером УПЛ і пробилися в 1/16 Ліги Європи.

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