"Маємо те, що маємо. Якщо ти пропустив три м'ячі на Олд Траффорд, то важко отримати позитивний результат. Я був розчарований тими голами, які ми пропустили.

Історичне досягнення Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Арсенал – 3:2

Ми пройшли довгий шлях з моменту гри на Енфілді. Потрібно було довше зберігати періоди нашої домінації. Коли ми контролювали м'яч, то мали кращу структуру і створювали моменти. За рахунку 2:2 нам слід було наростити імпульс, щоб отримати перемогу.

Було і багато речей, які мені подобалися в грі. Мені подобалася поведінка хлопців. Коли забиваєш два голи на Олд Траффорд, то очікуєш щось отримати, але у нас нічого. Це наша провина. Можна сказати, що ми заслуговували на більше, але таке стається проти настільки якісного суперника. Гол Сміта-Роу? Я ще ніколи такого не бачив. Спочатку було рішення арбітра, але VAR його перевірив і зарахував гол", – цитує Артету ВВС.

Манчестер Юнайтед переміг Арсенал у ефектній перестрілці з п'ятьма голами – Роналду оформив історичний дубль