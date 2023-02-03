"Попрошу вас поширити це відео, щоб ніхто не думав зайвого на мене. Загалом я з Андрієм (один з організаторів вечірок – прим.) знайомий десь два тижні. Він зателефонував і сказав мені, що до нього вдирається у двері бородатий дядько. Попросив допомоги, щоб я приїхав і поговорив з ним.

Я приїхав, а виявилось, що це оперативник. Він влаштовував "замануху", а Андрій не зрозумів, що це оперативник. Вони мене опитали, запитали, хто я такий. Кажу, що я просто друг Андрія. Попросили, щоб я допоміг потрапити у квартиру. Я допоміг, зателефонував до Андрія і сказав, що тут поліція, є дозвіл.

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Вони зайшли. Я потрапив на камеру, тому повинен був до кінця обшуку перебувати там. Я стояв-стояв, поговорив з усіма оперативниками. Вони зрозуміли, що я ні до чого, просто "ліва" людина в цій ситуації. На жодній тусовці я не був, всі пацани це підтвердили. Я просто приїхав їм допомогти.

Після обшуку прийшов військком і почав виписувати всім повістки. Каже: "Давай я тобі теж випишу, ти все одно учасник процесу". Відповідаю: "Добре, виписуйте". Сказали, що після видачі повістки треба сфотографувати: "Без проблем, фотографуйте". Я попросив, щоб він нікуди не виставляв, бо я не учасник ситуації. Оперативники все підтвердили, а наступного дня моя фотографія серед "ґвалтівників", – резюмував 21-річний Мамешев у відео.

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