Стали відомі деякі подробиці резонансного секс-скандалу у Києві. Як виявилося, тут є і "футбольний" слід.

Як відомо, днями у Києві поліція відкрила кримінальне провадження проти організаторів "п'яних вечірок" у столиці України. Група хлопців у компанії дівчат вживали алкоголь, після чого, скориставшись їхнім сп'янінням, принижували дівчат та вчиняли дії сексуального характеру, які знімали на камеру.

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У мережі з'явилися відповідні фото та відео, після чого правоохоронці встановили особи підозрюваних та провели обшуки у квартирах, які ті орендували. Наразі тривають слідчі дії. Двом молодикам вручили підозри, ще шістьом – повістки у військкомат.

Як виявилося, один із організаторів скандальних вечірок є футболістом. Це 21-річний Магомед Мамешев, який у 2021-му зіграв 2 матчі за тернопільську Ниву (вийшов на заміну проти ВПК-Агро та Ужгорода), повідомляє FanDay.

Це була вершина його кар'єри – в інших матчах Першої ліги Мамешев не потрапляв навіть до заявки тернопільської команди.

"Краще б він футболом займався. Мамешев прийшов до Ниви молодим, без досвіду. Нам його порекомендували із Києва. Його батько привіз на перегляд, і ми вирішили дати йому шанс. До цього Магомед грав лише у школі київського Локомотива.

Пробув він у нас недовго, виходив кілька разів на заміну, але програв конкуренцію. Він не тягнув Першу лігу, тому ми вирішили відпустити його, щоб він спробував себе, можливо, у нижчому дивізіоні. Наприкінці 2021 року ми з ним розірвали контракт, без жодних проблем, попрощалися і більше не спілкувалися. Навіть не знаю, де він зараз.

Нічого про нього, як про людину, сказати не можу. У колективі він поводився нормально, нічим не виділявся, але був хлопцем з характером", – прокоментував інцидент директор тернопільської Ниви Андрій Тихий.

На телефонні дзвінки журналістів Мамешев не відповідає. Відомо, що йому вручили повістку, а 3 лютого футболіст повинен прибути до Солом'янського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (колишній військкомат).

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