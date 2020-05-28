"Я продаю свій будинок і негайно їду з дружиною": 73-річний Реднапп висміяв чутки про призначення в збірну Нігерії

Відомий англійський тренер Харрі Реднапп з гумором поділився своїми планами на майбутнє.

"Так, я розмовляв зі своєю дружиною Сандрою, вона ж завжди хотіла жити в Нігерії. Вона сказала, як дивно, що це сталося зараз, адже це її мрія.

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Отже, я продаю свій будинок і негайно їду з дружиною. Ми шукаємо нове помешкання десь там, якщо це можливо. Я впевнений, їй би там сподобалося. Я готовий йти! Якщо серйозно, то я справді їздив туди кілька років тому з Портсмутом, ми грали проти Манчестер Юнайтед. Але я не думаю, що дійсно повернуся в Африку", – цитує Реднаппа Goal.

Нагадаємо, останнім клубом мегадосвідченого фахівця був Бірмінгем, який він покинув у вересні 2017-го.

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