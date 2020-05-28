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"Я продаю свой дом и немедленно еду с женой": 73-летний Реднапп высмеял слухи о назначении в сборную Нигерии

19:52 8 Читати українською
"Я продаю свой дом и немедленно еду с женой": 73-летний Реднапп высмеял слухи о назначении в сборную Нигерии
Харри Реднапп / Getty Images

Известный английский тренер Харри Реднапп с юмором поделился своими планами на будущее.

"Да, я разговаривал со своей женой Сандрой, она же всегда хотела жить в Нигерии. Она сказала, странно, что это произошло сейчас, ведь это ее мечта.

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Итак, я продаю свой дом и немедленно еду с женой. Мы ищем новое помещение где-то там, если это возможно. Я уверен, ей бы там понравилось. Я готов идти! Если серьезно, то я действительно ездил туда несколько лет назад с Портсмутом, мы играли против Манчестер Юнайтед. Но я не думаю, что действительно вернусь в Африку", – цитирует Реднаппа Goal.

Напомним, последним клубом мегаопытного специалиста был Бирмингем, который он покинул в сентябре 2017 года.

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Теги
Нигерия Нигерия Англия Харри Реднапп
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