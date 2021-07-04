"Це чудово! Насамперед я показав хлопцям фотографію з Вемблі, де ми були минулої осені. Я сказав, що ми плануємо повернутися туди.

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Було відчуття, що ми знову граємо на стадіоні в Данії – величезне спасибі фанатам за підтримку.

Це був не найяскравіший матч, але ми побачили справжній бій і чудову гру воротаря. Наші батарейки майже сіли, але вийти в півфінал Євро – велике досягнення", – цитує Юлманда сайт УЄФА.

Нагадаємо, у півфіналі Євро-2020 збірна Данії зустрінеться з Англією.

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