Матч, як і онлайн-трансляція Чехія – Данія на "Футбол 24", стартував о 19:00 за Києвом. Чвертьфінальний поєдинок чемпіонату Європи приймав Баку, для якого цей матч став останнім на турнірі. Переможець цього протистояння у півфіналі виходив на сильнішого в дуелі Україна – Англія.

Чехія – Данія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Шлях до 1/4 фіналу

Чехія фінішувала третьою в групі D, набравши 4 очки. Команда Ярослава Шилгави переграла Шотландію (2:0), розійшлася миром із хорватами (1:1) і мінімально поступилась Англії (0:1). Третє місце квартету стало прохідним для чехів у плей-офф, які в 1/8 фіналу стали авторами гучної сенсації, вибивши Нідерланди (2:0).

Шлях Данії до чвертьфіналу був куди драматичнішим. Моторошний інцидент з Крістіаном Еріксеном, поразки від Фінляндії (0:1) та Бельгії (1:2), здавалося, поставили хрест на мріях підопічних Юлманда про 1/8, але розгромна перемога над Росією (4:1) дозволила данцям застрибнути одразу на другу сходинку квартету B. У 1/8 фіналу Данія розбила Уельс (4:0) та опинилася в топ-8 команд Європи. У півфіналі, до слова, переможець цією пари потрапляє на сильнішого в дуелі Англії та України.

Швидкий гол Данії, який шокував Чехію – відкритий та дещо авантюрний старт гри

Перша ж гостра атака в матчі завершилася голом. Томас Ділейні після подачі прем'єрного кутового опинився абсолютно один і головою спрямував м'яч у сітку воріт Вацліка. Перший гол півзахисника дортмундської Борусії на чемпіонаті Європи. Відмінний початок для підопічних Каспера Юлманда і невдалий дебют поєдинку для Чехії, яка тільки вдруге на поточному Євро опинилася в ролі команди, що змушена відігруватися.

Лише на 12-й хвилині чехи змогли гостро відповісти. Шик змістився справа в центр і потужно пробив у ближній. Лише кутовий, який завершився... контратакою Данії! Дамсгор вийшов майже віч-на-віч із Вацліком, але не зумів прокинути м'яч повз кіпера!

Чехія – Данія – відео голів

Пішла відкрита гра – Шевчік потужно пробив з меж штрафного. Вище. У данців Ділейні пробивав з ходу після пасу Дольберга. До воріт було метрів 8, але хавбек не зміг підлаштуватися під м'яч і пробив коліном. Вже третій момент Данії за неповних 20 хвилин. Гостріше грали скандинави у стартовий відрізок гри, проте свої моменти мала і Чехія. Зокрема, після помилки Шмейхеля міг забивати герой 1/8 фіналу Голеш, проте півзахисник з гострого кута програв дуель воротарю Лестера.

Обмін моментами і другий м'яч Данії як заявка на півфінал

У середині тайму команди почали загрожувати воротам суперників переважно зі стандартів. Так, у чехів мав шанс Челюстка, в Данії ще одну нагоду відзначитися змарнував Ділейні. По суті, стандарти були головною надією команди Ярослава Шилгави, адже масована оборона Данії майже не давала шансів своїм візаві. Все, що створила Чехія з гри, трапилося внаслідок раптових помилок суперників або вдалих індивідуальних дій.

Протягом хвилини суперники обмінялися моментами з гри. Спершу Ларсен ледь не встиг на розрізний пас Дольберга, а в наступній атаці Чехії пробивав Голеш – в руки Шмейхелю. Наступний момент Данії був ще гострішим. Дамсгор потужно вистрілив з гострого кута, але Вацлік впорався!

Втім, на 41-й хвилині не врятував і він. Йоакім Меле вирізав класну передачу на Каспера Дольберга, який з лінії воротарського розстріляв порожні ворота ударом з льоту і забив свій третій гол на Євро. 2:0 – серйозна заявка Данії на півфінал за підсумками першого тайму.

Подвійна заміна від Шилгави в перерві – Чехія пішла вабанк, що принесло проміжні плоди

Замість Голеша і Масопуста і вийшли Міхал Крменчік та Якуб Янкто. Це ледь не спрацювало вже на старті другого тайму. Протягом хвилини чехи мала два моменти, але обидва рази Шмейхель діяв надійно, рятуючи свою команду.

І все ж на 49-й хвилині команда Шилгави досягла свого – натиск Чехії дав результат. Шик після навісу Цоуфала випередив Вестергора і скоротив відставання ударом з льоту. П'ятий гол Патріка на Євро – чех наздогнав Кріштіану Роналду в списку найкращих бомбардирів турніру! Також форвард Байєра зрівнявся з Міланом Барошем, який до сьогодні одноосібно очолював список найрезультативніших чехів у фінальній частині чемпіонатів Європи.

Чехи пішли зрівнювати, але команду Шилгави чекав неприємний епізод. Протягом хвилини номінальні господарі ледь не втратили одразу двох футболістів. Якщо Томаш Соучек із перемотаною головою все ж продовжив гру, то центральний захисник Ондржей Челюстка покинув поле. Замість нього вийшов Якуб Брабец, який дебютував на Євро.

Натомість Данія на фоні тиску Чехії помітно занервувала. Багато помилявся Брейтвейт, який був чи не першим кандидатом на заміну, натомість Юлманд вирішив прибрати Каспера Дольберга.

Фінальний штурм чехів виявився марним – Данія у півфіналі!

Соучек ледь не зрівняв рахунок після стандарту, але Каспер Шмейхель став справжнім героєм Данії в другому таймі. Каспер буквально на мить випередив хавбека Вест Хема і вибив м'яч. Шилгави кинув у бій Видру з Дарідою – останній кадровий хід наставника, який змушений був зняти Патріка Шика через пошкодження стегна.

Поульсен міг знімати всі питання, але Вацлік класним сейвом залишив Чехію в грі. Скривавлений Соучек наважився на удар відчаю – лише кутовий. А от Меле, який мав ще кращий шанс, зіграв дуже егоїстично. Представник Аталанти міг віддати на Брейтвейта, але вирішив пробити з гострого кута і програв дуель Вацліку. Відчай форварда Барселони можна зрозуміти – це був реальний шанс закрити гру.

Зрештою, гаряча кінцівка гри забитих м'ячів не принесла. Арбітр додав 6 хвилин, але Данія вистояла і стала третім півфіналістом чемпіонату Європи, вигравши в Чехію битву симпатичних команд. У поєдинку за фінал чемпіонату Європи данці зіграють з переможцем пари Україна – Англія. Команда Шилгави їде додому зі статусом творця однієї з головних сенсацій турніру. Перемогу над Нідерландами в 1/8 у Чехії пам'ятатимуть ще довго.

Данія продовжує творити казку – диво-1992 стало ще ближчим

Інколи історія має чудову властивість повторюватися. На Євро-1992 Данія потрапила в останній момент, замінивши дискваліфіковану Югославію, і сенсаційно стала переможцем турніру. Поточний чемпіонат почався для Данії гірше не придумаєш – серцевий напад у Крістіана Еріксена та дві поразки у стартових двох турах. Попри це, скандинави не знітилися. Три перемоги поспіль вивели симпатичну та бойову команду Каспера Юлманда вже у півфінал чемпіонату Європи – вперше з того самого тріумфального 1992 року.

Тоді ворота данців захищав Петер Шмейхель , зараз на останньому рубежі стоїть його син, який сьогодні у другому таймі стримав атакувальні намагання Чехії. Свого часу Каспер став чемпіоном Англії з Лестером, а зараз від перемоги на Євро його відділяють два матчі.

При цьому не варто забувати, що таких успіхів Данія досягла без лідера команди, який змушений підтримати своїх партнерів дистанційно. Морально Крістіан поруч з ними, а вони грають, зокрема, і для нього. Це може бути розкішна історія, остання глава якої ще не написана. Мрія Данії стала ще на крок ближчою.

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Співаючи дифірамби Данії, варто віддати належне і Ярославу Шилгави, який відреагував на невдалий перший тайм своєї команди. У другому таймі чехи значно переважали свого суперника і цілком могли зачепитися за екстра-тайм. Чехія завдала по воротах Шмейхеля 16 ударів – більше, ніж у будь-якому своєму матчі на Євро. Скривавлений Томаш Соучек бився, як лев. Патрік Шик увійшов до когорти легендарних чехів, маючи у своєму активі 5 голів на чемпіонаті Європи. Нападник, якого свого часу списали в Ромі, має всі шанси здобути "Золотий бутс" чемпіонату. Із цих 5-ти голів він забив головою, лівою ногою, правою ногою, з пенальті та з центра поля. Гол у ворота Шотландії практично напевне стане найкращим на Євро.

Доволі скромна команда, яку мало хто бачив в 1/4 фіналу, покидає турнір з високопіднятою головою. Шилгави, Шику, Голешу та іншим чеським хлопцям немає чого соромитися – вони й так герої. Ця збірна Чехії виходила битися на кожен матч – приклад для всіх команд середнього рівня, до когорти яких входить і Україна.

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