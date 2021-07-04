"Я показал ребятам фото с Уэмбли", – тренер Дании эмоционально отреагировал на выход команды в полуфинал Евро-2020
Наставник сборной Дании Каспер Юлманд поделился впечатлениями от игры против Чехии (2:1).
"Это чудесно! Прежде всего я показал ребятам фотографию с Уэмбли, где мы были прошлой осенью. Я сказал, что мы планируем вернуться туда.
Чехия – Дания: горячая модель пообещала соблазнительный эксклюзив за победу скандинавов
Было ощущение, что мы снова играем на стадионе в Дании – огромное спасибо фанатам за поддержку.
Это был не самый яркий матч, но мы увидели настоящий бой и великолепную игру вратаря. Наши батарейки почти сели, но выйти в полуфинал Евро – большое достижение", – цитирует Юлманда сайт УЕФА.
Напомним, в полуфинале Евро-2020 сборная Дании встретится с Англией.
Дания удержала победу над Чехией и вышла в полуфинал Евро-2020 – Украина или Англия станут соперником