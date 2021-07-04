"Это чудесно! Прежде всего я показал ребятам фотографию с Уэмбли, где мы были прошлой осенью. Я сказал, что мы планируем вернуться туда.

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Было ощущение, что мы снова играем на стадионе в Дании – огромное спасибо фанатам за поддержку.

Это был не самый яркий матч, но мы увидели настоящий бой и великолепную игру вратаря. Наши батарейки почти сели, но выйти в полуфинал Евро – большое достижение", – цитирует Юлманда сайт УЕФА.

Напомним, в полуфинале Евро-2020 сборная Дании встретится с Англией.

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