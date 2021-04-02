"Я намагаюся усвідомити ситуацію, мені зараз дуже важко. Можливо, час загоїть наш біль. Моїй матері було 53 роки, і вона померла від коронавірусу. Вона боролася 11 днів, але в понеділок я почув найгірший дзвінок свого життя.

Я попросив Атлетіко відпустити мене, і Сімеоне все зрозумів. Він дав мені тиждень, але я попросив більше часу. Імовірно, я повернуся у клуб 4 квітня. Атлетіко був дуже добрий до мене, тому я повинен віддячити. Але мої подальші плани дещо інші. Я завжди говорив, що хочу грати за Бока Хуніорс. Я вмираю від бажання грати за цей клуб.

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В ту ніч, коли померла моя мати, мій агент був одним з перших, хто зателефонував. Я більше не хочу грати в Європі. Хочу бути ближче до свого дому. До кінця сезону я з Атлетіко, але контракт належить Арсеналу. Сподіваюся, клуби зможуть домовитися. Я просто хочу грати за Боку. Для себе я все вирішив і зроблю це для мого батька ", – цитує Торрейру Marca.

Додамо, що 25-річний уругваєць виступає за Атлетіко на правах оренди. У поточному сезоні хавбек провів 22 матчі, відзначився одним голом та одним асистом.

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