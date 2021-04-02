"Я стараюсь понять ситуацию, мне сейчас очень тяжело. Возможно, время залечит нашу боль. Моей матери было 53 года, и она умерла от коронавируса. Она боролась 11 дней, но в понедельник я услышал худший звонок своей жизни.

Я попросил Атлетико отпустить меня, и Симеоне все понял. Он дал мне неделю, но я попросил больше времени. Вероятно, я вернусь в клуб 4 апреля. Атлетико был очень добр ко мне, поэтому я должен отблагодарить. Но мои дальнейшие планы несколько иные. Я всегда говорил, что хочу играть за Бока Хуниорс. Я умираю от желания играть за этот клуб.

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В ту ночь, когда умерла моя мать, мой агент был одним из первых, кто позвонил. Я больше не хочу играть в Европе. Хочу быть ближе к своему дому. До конца сезона я с Атлетико, но контракт принадлежит Арсеналу. Надеюсь, клубы смогут договориться. Я просто хочу играть за Боку. Для себя я все решил и сделаю это для моего отца", – цитирует Торрейру Marca.

Добавим, что 25-летний уругваец выступает за Атлетико на правах аренды. В текущем сезоне хавбек провел 22 матча, отличился одним голом и одним ассистом.

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