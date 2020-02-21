"Я плакал в раздевалке": Селезнев вспомнил сорванный переход в Галатасарай

Нападающий Бурсаспора Евгений Селезнев рассказал об упущенной возможности присоединиться к Галатасараю в декабре 2018 года.

"Я выиграл Кубок и Суперкубок Турции, и тогда от Галатасарая приходит письмо. Но что мне говорит президент? Что в этот клуб я не пойду за 10 млн, и выключает телефон. И все это за день до закрытия трансферного окна.

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Так была бы Лига чемпионов, но меня президент не отпускает. Я сидел в раздевалке и плакал. Реально заплакал, а мне 33 года. В 33 года попасть в Галатасарай – команду, за которую ты болел с детства – это другой уровень. Я выиграл два Кубка, меня должны были уважать", – рассказал Селезнев YouTube-каналу Миля.

Напомним, украинский форвард имел шанс перейти из Акхисара в Галатасарай в конце 2018 года. Но Селезнев оказался в Малаге, однако так и не смог проявить себя в Испании.

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