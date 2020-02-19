Селезньов – про свою гру за Малагу: Важко жити, коли у тебе найбільша зарплата в команді

Український форвард Бурспаспора Євген Селезньов пригадав період виступів у складі іспанської Малаги.

"Чесно, це одна з моїх помилок, але з огляду на те, що сталося в подальшому, я так не вважаю. У мене були пропозиції від інших клубів, але я повірив людям. Мене не відпустили в Галатасарай, але і тоді можна було підписати. Знаєш, що мене заманило? Що я закінчу в Прімері, граючи проти Реала і Барселони, але так вийшло...

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Мені дали дуже хорошу зарплату. Знаєш, важко жити, коли у тебе найбільша зарплата в команді. 11 разів за тренування до м'яча добрався. Навіть на тренуваннях грати не давали, просто бігав... Не віталися. Там не тиснеш кожному руку: зайшов, махнув і все. Когось чекати в ліфті – це, б****, я не знаю. Як діти в школі. Там було 2-3 людини. Воротар Мунір, ще кілька... Я не можу таким життям жити.

У Туреччині, якщо ти комусь не подобаєшся, тобі хоча б це будуть показувати. Тобі можуть брехати перший час, коли ти результат приносиш, але потім ти все побачиш. В Іспанії такого немає. Так, там отримуєш хороші гроші, Малага, вболівальники, сонце, але у тебе немає футболу. Тобі просто говорять: бігай і бийся головою. А я думав, що Іспанія – це футбол. Ні, брате, треба бігати і битися головами, лобами... У тебе просто немає футболу.

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І потім, коли у команди проблеми, тобі кажуть: ми не можемо тобі платити таку зарплату. Ми не вийшли до Прімери. Вони всі гроші на це витратили. Купили мене і ще кілька людей. Мені кажуть: ти будеш два роки сидіти і отримувати гроші, але ми тебе навіть в заявку не внесемо", – сказав Селезньов для YouTube-каналу "Міля".

Нагадаємо, Селезньов виступав за Малагу з липня по грудень 2019. Форвард 12 разів з'являвся на полі у складі іспанського клубу, жодного разу не провів усі 90 хвилини і не відзначався результативними діями.