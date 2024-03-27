Головний тренер збірної України Сергій Ребров на післяматчевій прес-конференції проаналізував перемогу над Ісландією (2:1) у Вроцлаві та вихід на Євро-2024.

Збірна України пропустила першою – Альберт Гудмундссон вразив ворота Андрія Луніна. Але у другому таймі голи Віктора Циганкова і Михайла Мудрика принесли нашій команді вольову перемогу та путівку на чемпіонат Європи.

Україна – Ісландія – 2:1 – відео голів

– Як вам сьогоднішня підтримка глядачів у Вроцлаві?

– Я вже казав, я вдячний уболівальникам, що навіть після пропущеного гола вони нас підтримували. Ми дійсно відчували це і дуже вдячні. Я вважаю, що сьогодні всі заслуговують на цю перемогу – і наші вболівальники, і наші ЗСУ, і наша збірна.

– Після сьогоднішньої гри Андрія Луніна чи можна вважати, що питання з першим номером збірної України закрите?

– Воно ніколи не закрите. Як можна його закривати? По жодному гравцю не закрите питання на Євро. Зараз дуже важливо, щоб футболісти повернулися до своїх команд, отримували практику і готувалися до чемпіонату Європи.

– Чи думаєте ви, що це одна з найважливіших перемог в історії збірної України, зважаючи на контекст? Накільки важливим є вихід на Євро-2024 в цей час?

– Я думаю, це дуже важлива перемога для всього українського народу, для наших воїнів. Я дуже радий за футболістів, тому що ці дві гри були дуже важкими й нервовими. І до, і після матчів ми говорили, що ці перемоги – для нашої країни, людей, захисників, які відстоюють нашу свободу. Кожен розуміє, наскільки важлива ця перемога, – сказав Сергій Ребров в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Україна зіграє на чемпіонаті Європи вчетверте поспіль. "Синьо-жовті" дебютували у 2012 році на правах господаря, після чого тричі подолали відбір. Найкраще досягнення нашої збірної – чвертьфінал Євро-2020.

Україна видряпала путівку на Євро-2024, здобувши вольову перемогу над Ісландією