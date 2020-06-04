"Я пам'ятаю сльози Шевченка": Гусєв – про роковий матч, який поклав хрест на мрії збірної України про чемпіонат світу

Олег Гусєв пригадав обставини домашньої поразки від збірної Греції, яка позбавила Україну надій на чемпіонат світу 2010 року.

"Ми добре почали матч, створювали моменти, але пропустили чи не єдиний випад суперника, і він виявився для нас фатальним. Ворота греків були немов зачарованими – м'яч вперто не йшов у сітку. Я вийшов на заміну на 20 хвилин. У компенсований час навіть мав момент. Начебто був першим на добиванні. Ось м'яч, але захисник в останній момент встиг перешкодити пробити. Може, потім і не встигли б забити ще один гол, але хоч би не програли.

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Ми не заслуговували такої долі. Я пам'ятаю сльози Андрія Шевченка, який, вочевидь, розумів, що цей чемпіонат світу – останній в його кар'єрі. Збірна України пролетіла повз ПАР, хоча тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком виконав гарну роботу. Оновив команду в такій складній групі і залишив її готувати на домашній чемпіонат Європи іншим фахівцям...", – цитує Гусєва Команда№1.

Нагадаємо, Україна зустрілася з Грецією на стадії плей-офф кваліфікації. Перший матч в Афінах завершився нульовою нічиєю, а в Донецьку "синьо-жовті" зазнали мінімальної поразки і позбулися шансів на вихід до фінальної стадії.

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