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Шевченко став брендом пива на Заході – виробник інтригує загадковим номером

18:45 55 Читать на русском
Шевченко став брендом пива на Заході – виробник інтригує загадковим номером
Андрій Шевченко / УАФ

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко популярний і за океаном – легендарний нападник отримав іменне пиво.

Прізвище Шевченка потрапило на бляшанку канадського пива, світлини якого вже поширились мережою. Цікаво, що виробник наніс 9 номер на пляшку з пивом замість легендарної 7, під якою Шевченко виступав у Динамо, Мілані, Челсі та збірній України.

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"Ми знаємо, що Шева грав під 7 номером, але це дуже довга історія", – пояснили пивовари. Додамо, що виробництвом цього пива займається невелика, незалежна компанія.

Нагадаємо, у 2016 році Шевченко вже ставав героєм мемів із пивом. Тоді вболівальники Мілана кепкували над сусідами з Інтера, які двічі поступились Хапоелю Беєр-Шева і зробили кумедну картинку з українським нападником через співзвучність його прізвища з назвою ізраїльської команди.

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Теги
Світ футбольні курйози Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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