"Я помню слезы Шевченко": Гусев – о роковом матче, который положил крест на мечте сборной Украины о чемпионате мира

Олег Гусев вспомнил обстоятельства домашнего поражения от сборной Греции, которое лишило Украину надежд на чемпионат мира 2010 года.

"Мы хорошо начали матч, создавали моменты, но пропустили едва ли не единственный выпад соперника, и он оказался для нас роковым. Ворота греков были словно заколдованными – мяч упорно не шел в сетку. Я вышел на замену на 20 минут. В компенсированное время даже имел момент. Вроде был первым на добивании. Вот мяч, но защитник в последний момент успел помешать пробить. Может, потом и не успели бы забить еще один гол, но хотя бы не проиграли.

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Мы не заслуживали такой участи. Я помню слезы Андрея Шевченко, который, очевидно, понимал, что этот чемпионат мира – последний в его карьере. Сборная Украины пролетела мимо ЮАР, хотя тренерский штаб во главе с Алексеем Михайличенко выполнил хорошую работу. Обновил команду в такой сложной группе и оставил ее готовить на домашний чемпионат Европы другим специалистам...", – цитирует Гусева Команда№1.

Напомним, Украина встретилась с Грецией на стадии плей-офф квалификации. Первый матч в Афинах завершился нулевой ничьей, а в Донецке "сине-желтые" потерпели минимальное поражение и лишились шансов на выход в финальную стадию.

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