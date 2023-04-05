"Я обіс*ався": Лінекер пригадав курйозний епізод під час ЧС-1990
Колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер детально згадав епізод, який стався на чемпіонаті світу 1990 року під час гри проти Ірландії.
"Це був матч проти Ірландії, наша перша гра на чемпіонаті світу в Італії у 1990 році. Я не дуже добре почувався вночі перед грою. Але нікому про це не сказав, бо хотів грати.
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Через 15 хвилин після початку другого тайму у мене знову починаються судоми. Я думаю: "Господи, я в лайні! Дуже боляче". М'яч був на лівому фланзі ірландців. Я ніби рвонув за ним, і коли зробив це, я трохи розслабився. І тут – ой. Я такий: "О, Господи". Я сів на газон, і воно все... Я сиджу на газоні, дивлюся вгору.
На відео видно, як до мене підходить Гарі Стівенс і запитує: "Лінкс, що трапилося?" І я такий: "Я обіс*ався". Мені хотілося плакати. Дякувати Богу, ми були в темно-синіх шортах, а не в білих. На той момент це було жахливо, але зараз, звичайно, смішно", – розповів журналіст в Match of the Day.
Нагадаємо, що в матчі проти Ірландії на ЧС-1990 Гарі Лінекер відзначився голом. Загалом за 80 матчів у футболці збірної йому вдалося забити 48 голів. Наразі він працює журналістом.
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