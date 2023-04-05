"Це був матч проти Ірландії, наша перша гра на чемпіонаті світу в Італії у 1990 році. Я не дуже добре почувався вночі перед грою. Але нікому про це не сказав, бо хотів грати.

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Через 15 хвилин після початку другого тайму у мене знову починаються судоми. Я думаю: "Господи, я в лайні! Дуже боляче". М'яч був на лівому фланзі ірландців. Я ніби рвонув за ним, і коли зробив це, я трохи розслабився. І тут – ой. Я такий: "О, Господи". Я сів на газон, і воно все... Я сиджу на газоні, дивлюся вгору.

На відео видно, як до мене підходить Гарі Стівенс і запитує: "Лінкс, що трапилося?" І я такий: "Я обіс*ався". Мені хотілося плакати. Дякувати Богу, ми були в темно-синіх шортах, а не в білих. На той момент це було жахливо, але зараз, звичайно, смішно", – розповів журналіст в Match of the Day.

Нагадаємо, що в матчі проти Ірландії на ЧС-1990 Гарі Лінекер відзначився голом. Загалом за 80 матчів у футболці збірної йому вдалося забити 48 голів. Наразі він працює журналістом.

Micah Richards has gone there!



He's asked the question we all want to ask @GaryLineker (or not as the case may be) #MOTDTop10 #BBCFootball #football @MicahRichards pic.twitter.com/Ai4myc3SKs — Match of the Day (@BBCMOTD) April 3, 2023

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