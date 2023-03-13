Колишнього форварда Тоттенхема, Барселони та збірної Англії Гарі Лінекера знову можна буде побачити в етері.

9 березня британська телерадіомовна корпорація ВВС відсторонила ведучого програми Match of the Day від роботи. Все через публічну критику планів британського уряду запровадити жорсткі обмеження на прийом біженців, які нелегально прибули на територію країни через протоку Ла-Манш.

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На знак солідарності з Лінекером низка інших відомих футболістів та коментаторів відмовилася від участі в шоу на BBC One. В Англії розгорілась величезна суперечка щодо дій компанії та слів екс-футболіста. Сьогодні ж стало відомо, що Гарі повернеться до роботи ведучим. Сторони залагодили конфлікт, а генеральний директор BBC Тім Деві уже попросив вибачення за цю ситуацію.

"Всі визнають, що це був важкий період для співробітників, учасників, ведучих і, що головне, для нашої аудиторії. Я прошу вибачення за це", – цитує менеджера Sky Sports.

Лінекер, який є ведучим програми Match of the Day з 1999 року, теж повідомив, що конфлікт вичерпано. Він подякував за всебічну підтримку та анонсував своє повернення в етер у суботу.