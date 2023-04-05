"Я обос*ался": Линекер вспомнил курьезный эпизод во время ЧМ-1990
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер подробно вспомнил эпизод, произошедший на чемпионате мира 1990 года во время игры против Ирландии.
"Это был матч против Ирландии, наша первая игра на чемпионате мира в Италии в 1990 году. Я не очень хорошо чувствовал себя ночью перед игрой. Но никому об этом не сказал, потому что хотел играть.
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Через 15 минут после начала второго тайма у меня снова начинаются судороги. Я думаю: "Господи, я в дерьме! Очень больно". Мяч был на левом фланге ирландцев. Я рванул за ним, и, когда сделал это, я немного расслабился. И тут – ой. Я такой: "О, Господи". Я сел на газон, и все... Я сижу на газоне, смотрю вверх.
На видео видно, как ко мне подходит Гарри Стивенс и спрашивает: "Что случилось, Линкс?". И я такой: "Я обос*ался". Мне хотелось плакать. Слава Богу, мы были в темно-синих шортах, а не в белых. На тот момент это было ужасно, но сейчас, конечно, смешно", – рассказал журналист в Match of the Day.
Напомним, что в матче против Ирландии на ЧМ-1990 Гари Линекер отличился голом. Всего за 80 матчей в футболке сборной ему удалось забить 48 голов. В данный момент он работает журналистом.
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