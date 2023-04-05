"Это был матч против Ирландии, наша первая игра на чемпионате мира в Италии в 1990 году. Я не очень хорошо чувствовал себя ночью перед игрой. Но никому об этом не сказал, потому что хотел играть.

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Через 15 минут после начала второго тайма у меня снова начинаются судороги. Я думаю: "Господи, я в дерьме! Очень больно". Мяч был на левом фланге ирландцев. Я рванул за ним, и, когда сделал это, я немного расслабился. И тут – ой. Я такой: "О, Господи". Я сел на газон, и все... Я сижу на газоне, смотрю вверх.

На видео видно, как ко мне подходит Гарри Стивенс и спрашивает: "Что случилось, Линкс?". И я такой: "Я обос*ался". Мне хотелось плакать. Слава Богу, мы были в темно-синих шортах, а не в белых. На тот момент это было ужасно, но сейчас, конечно, смешно", – рассказал журналист в Match of the Day.

Напомним, что в матче против Ирландии на ЧМ-1990 Гари Линекер отличился голом. Всего за 80 матчей в футболке сборной ему удалось забить 48 голов. В данный момент он работает журналистом.

Micah Richards has gone there!



He's asked the question we all want to ask @GaryLineker (or not as the case may be) #MOTDTop10 #BBCFootball #football @MicahRichards pic.twitter.com/Ai4myc3SKs — Match of the Day (@BBCMOTD) April 3, 2023

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