"Я немов на курорті": Степаненко розповів, як проходить його самоізоляція
Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко описав своє самопочуття після виявленого коронавірусу.
"Все нормально, почуваюся добре. Жодних ознак або симптомів наразі немає. Чекаю результатів повторного тестування на коронавірус, від якого залежатиме, що робити надалі.
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Мене просять постійно міряти температуру, відстежувати симптоми й перебувати на самоізоляції. У принципі, що я й роблю.
Завдяки родині я мов на курорті. Мене, можна сказати, закрили в гостьовій кімнаті. Харчування, як у санаторії: сніданок, обід, вечеря. Як кажуть, усе включено. Живемо в лісі, тож можна подихати свіжим повітрям. А так, не забуваю підтримувати форму, займаюсь за програмою, підготовленою для мене", – сказав Тарас Степаненко у коментарі Shakhtar News.
Нагадаємо, коронавірус взяв у полон донецький Шахтар. Спочатку COVID-19 виявили у Степаненка та Пятова. Повторне тестування показало інфікування 9-ти гравців та 9-ти працівників клубу – позитивний тест точно здали Микола Матвієнко і Жуніор Мораєс.
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