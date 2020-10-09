"Все нормально, почуваюся добре. Жодних ознак або симптомів наразі немає. Чекаю результатів повторного тестування на коронавірус, від якого залежатиме, що робити надалі.

Пятов розповів про свій стан – голкіпер Шахтаря пішов на самоізоляцію через коронавірус

Мене просять постійно міряти температуру, відстежувати симптоми й перебувати на самоізоляції. У принципі, що я й роблю.

Завдяки родині я мов на курорті. Мене, можна сказати, закрили в гостьовій кімнаті. Харчування, як у санаторії: сніданок, обід, вечеря. Як кажуть, усе включено. Живемо в лісі, тож можна подихати свіжим повітрям. А так, не забуваю підтримувати форму, займаюсь за програмою, підготовленою для мене", – сказав Тарас Степаненко у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, коронавірус взяв у полон донецький Шахтар. Спочатку COVID-19 виявили у Степаненка та Пятова. Повторне тестування показало інфікування 9-ти гравців та 9-ти працівників клубу – позитивний тест точно здали Микола Матвієнко і Жуніор Мораєс.

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