"Усе відмінно, почуваюся чудово. Якби тест не показав позитивний результат, сьогодні вже готувався б до гри. Тому, звичайно ж, дуже засмучений. Сподіваюся, що завтра здамо тести, і вони будуть негативними.

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Противірусні таблетки п'ю, дрібниці. У мене немає ані симптомів ніяких, ані болю, ані температури. Смак і запах відчуваю. Лікарі, звичайно, по три-чотири рази на день телефонують, дізнаються, як самопочуття. В принципі, все стандартно. Нічого зайвого не робиться.

Звичайно, не заздрю ​​Андрію Миколайовичу та тренерському штабу. Тому що, дійсно, ніхто не чекав, що так навалиться все. Це шанс для інших хлопців, звичайно. Але в той же час тренерам все одно доведеться сильно поламати голову над тим, кого ким замінити.

Я, звичайно, хотів би, щоб у мене завтра був негативний тест і я відразу відправився в збірну. Але на все потрібен час. Якщо все буде добре, то треба буде порадитися з лікарями, чи дозволять вони повернутися в розташування національної команди. Якщо дозволять, це буде супер", – цитує голкіпера Sport.ua з посиланням на Shakhtar News.

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