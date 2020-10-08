Пятов розповів про свій стан – голкіпер Шахтаря пішов на самоізоляцію через коронавірус
Воротар донецького Шахтаря і збірної України Андрій Пятов зізнався, що прагне якомога швидше повернутися у ворота національної команди.
"Усе відмінно, почуваюся чудово. Якби тест не показав позитивний результат, сьогодні вже готувався б до гри. Тому, звичайно ж, дуже засмучений. Сподіваюся, що завтра здамо тести, і вони будуть негативними.
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Противірусні таблетки п'ю, дрібниці. У мене немає ані симптомів ніяких, ані болю, ані температури. Смак і запах відчуваю. Лікарі, звичайно, по три-чотири рази на день телефонують, дізнаються, як самопочуття. В принципі, все стандартно. Нічого зайвого не робиться.
Звичайно, не заздрю Андрію Миколайовичу та тренерському штабу. Тому що, дійсно, ніхто не чекав, що так навалиться все. Це шанс для інших хлопців, звичайно. Але в той же час тренерам все одно доведеться сильно поламати голову над тим, кого ким замінити.
Я, звичайно, хотів би, щоб у мене завтра був негативний тест і я відразу відправився в збірну. Але на все потрібен час. Якщо все буде добре, то треба буде порадитися з лікарями, чи дозволять вони повернутися в розташування національної команди. Якщо дозволять, це буде супер", – цитує голкіпера Sport.ua з посиланням на Shakhtar News.
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