"Зараз важко сказати, чому втратили очки. Ми гарно почали, мали багато моментів і забили гол, але після цього я не знаю, що трапилося із хлопцями, які почали припускатися помилок і просто дарувати м’яч супернику. Потім ми забили другий м’яч, але в кінці гри мабуть не вистачило досвіду і класу, адже вигравати в кінці матчу 2:1 і натрапити на контратаку суперника – це, звичайно, для мене не зрозуміло. Треба було десь здійснити фол, тактично зупинити суперника і відійти в оборону.

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В цілому, гра була динамічною і сподобалася вболівальникам, адже дві команди прагнули перемоги. У Олександрії гарна команда, добрий тренер, тож побажаємо їм успіху", – цитує Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

Додамо, що вже завтра Шахтар може наздогнати дніпрян, якщо виграє свій матч проти Металіста 1925.

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