"Сейчас трудно сказать, почему потеряли очки. Мы хорошо начали, имели много моментов и забили гол, но после этого я не знаю, что случилось с ребятами, которые начали допускать ошибки и просто дарить мяч сопернику. Потом мы забили второй мяч, но в конце игры видимо не хватило опыта и класса, ведь выигрывать в конце матча 2:1 и наткнуться на контратаку соперника – это, конечно, для меня не понятно. Надо было где-то сделать фол, тактически остановить соперника и отойти в оборону.

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В целом, игра была динамичной и понравилась болельщикам, ведь две команды стремились к победе. У Александрии хорошая команда, хороший тренер, поэтому пожелаем им успеха", – цитирует Кучера официальный сайт СК Днепр-1.

Добавим, что уже завтра Шахтер может догнать днепрян, если выиграет свой матч против Металлиста 1925.

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