"Я не з тих, хто використовує емодзі у WhatsApp. Ні в кого з моїх дітей поки що немає мобільного телефону. Я не відправляю велику кількість аудіо-повідомлень, надаю перевагу більше текстовим повідомленням або дзвінкам.

Мессі "аб'юзив" вчорашнього героя ПСЖ – Лео не соромився у висловлюваннях

Чи користуюся я телефоном понад 12 годин на день? Ти що, божевільний? Я не ставлю багато лайків і коментарів.

Зайва увага до моєї персони? Бувають випадки, коли в тебе був поганий день або ти в поганому настрої. Не люблю, коли люди в такі моменти просять селфі і не розуміють відмов. Як мені сказати, що мені не хочеться цього робити? Якщо і є місця, де я залишаюся непомітним, так це тут, у США. Щоправда, з кожним днем все менше і менше, адже я тут граю, ха-ха. Але раніше в багатьох містах США я міг залишатися непомітним", – наводить слова Мессі аргентинське видання Ole.

Кривцов допоміг Інтеру Маямі розгромити Торонто – українець став одним з найкращих, Мессі травмувався