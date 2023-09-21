"Я не из тех, кто использует эмодзи в WhatsApp. Ни у кого из моих детей пока нет мобильного телефона. Я не отправляю большое количество аудио-сообщений, предпочитаю больше сообщения или звонки.

Месси "абьюзил" вчерашнего героя ПСЖ – Лео не стеснялся в выражениях

Пользуюсь ли я телефоном более 12 часов в день? Ты что, сумасшедший? Я не ставлю много лайков и комментариев.

Лишнее внимание к моей персоне? Бывают случаи, когда у тебя был плохой день или ты не в настроении. Не люблю, когда люди в такие моменты просят селфи и не понимают отказов. Как мне сказать, что мне не хочется этого делать? Если и есть места, где я остаюсь незаметным, так это здесь, в США. Правда, с каждым днём всё меньше и меньше, ведь я здесь играю, ха-ха. Но раньше во многих городах США я мог оставаться незаметным", – приводит слова Месси аргентинское издание Ole.

Кривцов помог Интеру Майами разгромить Торонто – украинец стал одним из лучших, Месси травмировался