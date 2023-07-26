"Звичайно, то трошки довго. Хоча я сильно не відходив від футболу. Я був головою комітету збірних, постійно їздив з національною збірною, з молодіжною та з юнацькими командами. Я в темі. Так, я не брав свисток в руки, але я орієнтувався. Плюс я дивився матчі. Наш чемпіонат, англійський – він зараз найцікавіший. Так що я сильно не відстав", – сказав Маркевич в інтерв'ю виданню Трибуна.

Маркевич підкреслив головну проблему Карпат перед стартом у Першій лізі

Нагадаємо, Мирон Маркевич очолив Карпати по завершенню минулого сезону, змінивши на посаді наставника "левів" Андрія Тлумака.

Варто зазначити, що львівський клуб вважається головним фаворитом наступного сезону Першої ліги. Похід за титулом підопічні Маркевича почнуть матчем проти закарпатського Хуста. Гру заплановано на п'ятницю, 28 липня.

Страховий менеджер, бізнесмен, м’ясник: Карпати-1969 – як склалися їхні долі?