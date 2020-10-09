"Якщо чесно, то я спочатку не повірив, що таке взагалі можливо. Але коли прочитав новини, то зрозумів, що все дуже серйозно, якщо доводиться вдатися до такого рішення.

"Це трішки сенсаційно": Шовковський – про "відновлення" кар'єри гравця в збірній України

У мене не було ейфорії чи захоплення. Знаю, як батько поводився під час кар'єри в день гри, тому не став йому телефонувати або розпитувати про цю ситуацію. Я поставився до цього спокійно. Ми все обговоримо вже після матчу з Іспанією", – зізнався Шовковський-молодший.

Повну версію інтерв'ю сина легенди Динамо та збірної України читайте на "Футбол 24": "Не було кумирів, крім батька": відверте інтерв'ю Владислава Шовковського.