"Если честно, то я сначала не поверил, что такое вообще возможно. Но когда прочитал новости, то понял, что все очень серьезно, если приходится прибегнуть к такому решению.

"Это немного сенсационно": Шовковский – о "возобновлении" карьеры в сборной Украины

У меня не было эйфории либо восторга. Знаю, как отец вел себя во время карьеры в день игры, поэтому не стал ему звонить или расспрашивать об этой ситуации. Я отнесся к этому спокойно. Мы все обсудим уже после матча с Испанией", – признался Шовковский-младший.

Полную версию интервью сына легенды Динамо и сборной Украины читайте на "Футбол 24": "Не було кумирів, крім батька": відверте інтерв'ю Владислава Шовковського.