Колишній наставник ПСЖ і збірної Франції Лоран Блан, який 4 роки знаходиться без роботи, поміркував щодо своїх перспектив у професії.

"Я завжди хотів тренувати, але чим більше часу проходить, тим менше я вірю в це. Я реаліст, чесний з собою та іншими.

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Але я ні на чому не ставив хрест. Я нічого не закінчую! Професійний спорт або аматорський – нічого не виключаю. Зрештою, я не наївний мрійник. Я вже віковий фахівець і бачу, як розвивається футбольний світ", – цитує Блана видання L'Equipe.

Нагадаємо, Лоран розпочав тренерську кар'єру у Бордо у 2007 році, з яким став чемпіоном Франції в сезоні 2008/09. З 2010 по 2012 рік працював зі збірною Франції. Останнім клубом Блана був ПСЖ, який він покинув у 2016-му – з парижанами тренер вигравав Лігу 1 три роки поспіль.

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