"Я дуже задоволений Андрієм Луніним. Він працює з основною командою, добре тренується, витримує динаміку.

Зідан: Матч проти Шахтаря – найважливіший у групі

Лунін має бути готовий зіграти в будь-який момент, вийти на поле та показати себе. Він в порядку", – сказав Зідан під час передматчевої прес-конференції напередодні поєдинку проти Шахтаря.

Нагадаємо, матч 5-го туру Ліги чемпіонів між донецьким і мадридським клубами відбудеться вже завтра, 1 грудня, у Києві. Початок зустрічі о 19:55. Перший поєдинок цих команд у столиці Іспанії завершився перемогою підопічних Луїша Каштру 3:2.

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