Бывший наставник ПСЖ и сборной Франции Лоран Блан, который 4 года находится без работы, поразмыслил относительно своих перспектив в профессии.

"Я всегда хотел тренировать, но чем больше времени проходит, тем меньше я верю в это. Я реалист, честен с собой и остальными.

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Но я ни на чем не ставил крест. Я ничего не заканчиваю! Профессиональный спорт или любительский – ничего не исключаю. В конце концов, я не наивный мечтатель. Я уже возрастной специалист и вижу, как развивается футбольный мир", – цитирует Блана издание L'Equipe.

Напомним, Лоран начал тренерскую карьеру в Бордо в 2007 году, с которым стал чемпионом Франции в сезоне 2008/09. С 2010 по 2012 год работал со сборной Франции. Последним клубом Блана был ПСЖ, который он покинул в 2016-м – с парижанами тренер выигрывал Лигу 1 три года подряд.

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